Полиция открыла уголовное производство по факту публикации в соцсетях предложения "ликвидировать" журналистов "Страны".

Напомним, такое заявление сделал бывший вице-президент "Энергоатома" и экс-нардеп Александр Ковтуненко в комментариях в Facebook.

Об этом сообщили "Стране" в Шевченковском районном управлении полиции в городе Киеве.

Уголовное производство расследуется по ст.171 ч.1. ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Санкция статьи предполагает штраф в в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, 31 июля бывший вице-президент "Энергоатома" Александр Ковтуненко в комментариях к посту Николая Княжицкого предложил "ликвидировать" работников редакции "Страны".

Редакция "Страны" написала в полицию заявление о совершении преступления. После чего полиция открыла уголовное производство.

Ковтуненко назначили вице-президентом "Энергоатома" в 2007 году.

До этого, в 2006 году, он прошел в Раду по спискам БЮТ.

Сейчас, судя по соцсетям Ковтуненко, он является сторонником Петра Порошенко.

Ранее к нападениям на наших сотрудников призывал еще один сторонник Порошенко – волонтер Роман Доник. А также журналист "Громадського" Богдан Кутепов.

Кутепов написал в соцсети пост о необходимости преследовать и избивать журналистов интернет-газеты "Страна" и ряда других СМИ.

В 2017 году против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы было сфабриковано уголовное дело. Он был брошен в тюрьму. Редакция "Страны" в своем обращении заявила, что это и последующие дела открывались по приказу Петра Порошенко.

В январе 2018 года Игорь Гужва покинул Украину. В октябре того же года Австрия предоставила ему убежище, признав, что против журналиста на родине идет политически мотивированное преследование.