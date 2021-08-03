В "ДНР" заявили, что от тяжелых ранений скончалась местная жительница, которая накануне попала под обстрел в селе Коминтерново.

Об этом сообщает представительство "республики" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"Пострадавшая в результате вчерашнего обстрела н.п. Коминтерново женщина 1964 г.р. сегодня в 10:15 скончалась от полученных ранений в больнице г. Новоазовск", - говорится в сообщении.

По данным интернет-сайтов "ДНР", в понедельник, 2 августа, 57-летняя женщина получила осколочные ранения от разорвавшегося боеприпаса, который был сброшен с украинского беспилотника. Также осколочное ранение левого голеностопного сустава получил 58-летний мужчина.

Оба пострадавших были госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу.

Напомним, 29 июля в "управлении Народной милиции "Донецкой народной республики" заявили о гибели троих человек под обстрелами, в которых там обвиняют украинскую сторону.

Ранее "Страна" писала о том, что ВСУ сообщили об обстрелах на Донбассе и ранении семерых украинских военных.

Также мы сообщали, что на Донбассе из-за обстрелов погиб мирный житель и военный ООС.