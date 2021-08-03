Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что наличие мовного омбудсмена в Украине "унижает страну" и молчать о происходящем нельзя.

Об этом доктор Комаровский рассказал в интервью для "Украина 24".

По словам доктора, если бы его предупредили около 30 лет назад о том, что в Украине появится специальный человек (уполномоченный по защите государственного языка), который будет высчитывать в процентах количество сказанных слов, он бы покинул страну вместе со своей семьей.

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский.

Кроме того, он считает, что в современном мире "это унижает страну в век толерантности - наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных" и сохранение молчания на этот счет "убивает".

Напомним, в июле в Украине вступил в силу закон, согласно которому фильмы и сериалы должны демонстрироваться в Украине на государственном языке. Однако часть телеканалов проигнорировали новые правила, почему они так сделали подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что мовный омбудсмен Тарас Креминь заявил, что абсолютно все развлекательные мероприятия должны проводить на украинском языке.