Найденный повешенным в Киеве глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов ранее не обращался в полицию с сообщением о слежке или другими жалобами.

Об этом в ходе брифинга 3 августа заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Несмотря на сообщения "Белорусского дома в Украине" о слежке за Виталием Шишовым и данных о готовящихся против него провокациях, украинским правоохранителям ничего об этом не известно.

По словам Клименко, полиция уже проверила все данные, и никаких обращений от Шишова ни в текущем, ни в прошлом году не поступало. По данным главы Нацполиции, если в ходе досудебного расследования всплывут какие-то факты, их срочно передадут соответствующим службам.

Напомним, в полиции расследуют две версии гибели главы "Белорусского дома в Украине" Шишова: он или покончил с собой, или его убили, а смерть замаскировали под суицид.

Также мы писали о том, что друг повешенного Виталия Шишова заявил о поломанном носе у главы "Белдома в Украине". Однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Кроме того, "Страна" разбиралась, что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.