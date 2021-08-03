Циклон "Генри" принесет в Украину дожди с грозами. Синоптик рассказала о погоде в среду
На Украину надвигается циклон "Henri" с атмосферными фронтами. Таким образом, в среду, 4 августа, в западных областях Украины, южных и центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.
О том, какой будет погода в Украине рассказала синоптик Наталья Диденко на своей Фейсбук-странице.
Фронты принесут в начале дня робкие осадки, а к вечеру среды дожди увеличится и пройдут в Винницкой, Житомирской области, а также в западных районах Одесской области.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В то же время температура воздуха распределится неравномерно.
В южных и восточных областях сохранится жара от +27 до +32 градусов. В западных регионах будет свежее от +22 до +26 градусов. В северных и центральных областях столбики термометров покажут +25...+29 градусов.
Ветер завтра подует юго-восточный и южный.
В Киеве в среду максимальная температура воздуха будет колебаться около +27 градусов. "Какой-то существенный дождь - вряд ли, разве вечером западную Киевскую посетит кто-то из родственников Henri", - добавила синоптик.
Также она рассказала, что в пятницу и субботу (6 и 7 августа) вероятность дождей увеличится.
5 и 6 августа, по словам синоптика, в Украине до штормовых значений усилится ветер.
Напомним, сегодня в Украине ослабнет жара, а на восточные области обрушатся грозовые дожди.
Между тем, спасатели предупредили об опасности в связи с непогодой.