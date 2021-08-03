На Украину надвигается циклон "Henri" с атмосферными фронтами. Таким образом, в среду, 4 августа, в западных областях Украины, южных и центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.

О том, какой будет погода в Украине рассказала синоптик Наталья Диденко на своей Фейсбук-странице.

Фронты принесут в начале дня робкие осадки, а к вечеру среды дожди увеличится и пройдут в Винницкой, Житомирской области, а также в западных районах Одесской области.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В то же время температура воздуха распределится неравномерно.

В южных и восточных областях сохранится жара от +27 до +32 градусов. В западных регионах будет свежее от +22 до +26 градусов. В северных и центральных областях столбики термометров покажут +25...+29 градусов.

Ветер завтра подует юго-восточный и южный.

В Киеве в среду максимальная температура воздуха будет колебаться около +27 градусов. "Какой-то существенный дождь - вряд ли, разве вечером западную Киевскую посетит кто-то из родственников Henri", - добавила синоптик.

Также она рассказала, что в пятницу и субботу (6 и 7 августа) вероятность дождей увеличится.

5 и 6 августа, по словам синоптика, в Украине до штормовых значений усилится ветер.

Напомним, сегодня в Украине ослабнет жара, а на восточные области обрушатся грозовые дожди.

Между тем, спасатели предупредили об опасности в связи с непогодой.