Сейчас полиция рассматривает две версии гибели главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Святошинском парке.

Об этом в ходе брифинга 3 августа рассказал руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, полиция предполагает, что это было либо самоубийство, либо умышленное убийство под видом суицида.

Рядом с телом на пеньке, по словам начальника Нацполиции, был обнаружен след чужой обуви:

Кроме того, правоохранители выяснили, что Шишов был повешен на четырехслойной петле. Под местом повешения - второй пенек.

По словам Клименко, на носу Шишова, левом колене и груди есть ссадины. Информацию о том, что у него был сломан нос, в полиции не подтвердили. Поврежения характерны для человека, который упал. Говорит ли это о насилии - полиция не знает и ждет результатов экспертизы.

Также Клименко рассказал, что обращений Шишова в полицию раньше о слежке или угрозах жизни не было. Ранее об угрозах и слежке за погибшим сообщал "Белорусский дом в Украине".

Напомним, ранее источник "Страны" в полиции рассказывал, что об инсценировке самоубийства Виталия Шишова оснований говорить нет.

По данным телеграм-канала Nexta, Шишов последние месяцы собирал данные о сотрудниках спецслужб Беларуси в Киеве.

"Страна" подробно писала о том, что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.