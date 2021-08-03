Президент Украины Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие закон, согласно котором государственный праздник "День защитника Украины" будет называться "Днем защитников и защитниц Украины", данный документ в июле поддержало более трехсот парламентариев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Государственный праздник "День защитников и защитниц Украины" будут отмечать 14 октября, в тот же день, как и когда он носил старое название. Соответствующие изменения призваны показать видимость не только военнослужащих мужчин, но и женщин, которые также участвовали в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Данный закон вступит в силу в следующий день после его опубликования.

Напомним, этим летом впервые в истории Украины одно из командований в Вооруженных силах возглавила женщина. На данный момент почти четверть общей численности ВС - это женщины.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины, после того как выяснилось, что военнослужащие женщины будут маршировать на День Независимости в обуви с каблуками, попало в скандал. Впрочем, это не заставило их отказаться от такой идеи.