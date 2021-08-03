В отмене визита главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в зону ООС на Донбассе усматривается попытка Банковой установить монополию президента на общение с украинскими защитниками. Такое мнение "Стране" высказал источник в парламенте.

"О поездке Разумкова было известно две недели назад. Вчера вечером внезапно пришла информация от Валерия Залужного (главнокомандующего Вооруженных сил) о том, что должностным лицам внезапно запрещено посещать район проведения операций ООС. Но это рабочая отмазка. Истинная причина - попытка установить монополию на общение с армейцами. Хотят показать, что с армейцами может общаться только гарант", - сообщил источник "Страны".

Напомним, что на прошлой неделе в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе побывало много должностных лиц, но во главе с президентом Владимиром Зеленским. В частности, в пятницу, 30 июля, в Краматорске провели первое выездное заседание СНБО.

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пропустил выездное заседание СНБО из-за командировки, которая была запланирована заранее.

Также мы разбирались в том, как в последнее время спикер Рады Разумков и мэр Киева Кличко, у которого проблемы в отношениях с Офисом президента, нашли общий язык и чем на это ответит Банковая.