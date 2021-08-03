Глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, которого утром во вторник обнаружили повешенным в Киеве, в последнее время собирал данные о сотрудниках спецслужб Беларуси, работающих за рубежом.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

По информации Nexta, Шишов пару месяцев назад завел в Telgram специальный канал, чтобы вносить туда сведения о работающих за пределами страны сотрудниках белорусских спецслужб.

Открывая его, Шишов указал, что видел на акциях в Киеве, которые организовывает белорусская диаспора, "подозрительных людей", похожих на сотрудников КГБ Беларуси.

Напомним, Виталий Шишов пропал в Киеве 2 августа. Утром он вышел на пробежку и больше не вернулся.

Утром 3 августа в одном из парков украинской столицы пропавшего главу Белорусского дома в Украине нашли повешенным.

"Страна" подробно разбиралась, что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.

Также мы писали о том, как прокуратура Киева сначала сделала упоминание о самоубийстве в сообщении о гибели белоруса Шишова, а потом его удалила.

Впрочем, по данным нашего источника в полиции, об инсценировке суицида Шишова оснований говорить нет.