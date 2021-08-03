Глава комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес и 10 его европейских коллег выступили с осуждением соглашения по газопроводу "Северный поток-2", которое было подписано канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом. В понедельник, 2 августа, политики сделали совместное заявление, назвав сделку между США и ФРГ "еще одним инструментом" России для "давления и шантажа" Украины. Также подписанты совместного заявления считают, что "Северный поток-2" "усилит влияние российского газа на европейский энергетический баланс, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и Соединенных Штатов, а также создаст угрозу и без того шаткой безопасности и суверенитету Украины". Об этом пишет Axios.

"Мы настаиваем на том, чтобы любые дальнейшие соглашения по "Северному потоку-2" требовали консультаций в трансатлантической семье" - говорится в заявлении.

Кроме Боба Менендеса заявление было подписано главами международных комитетов парламентов Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании, Ирландии, обеих палат парламентов Чехии и Польши.

Напомним, 21 июля Министерством иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление США и Германии относительно сделки по "Северному потоку-2". Договоренность предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины и продление до 10 лет транзита российского газа через украинскую территорию.

В Госдепе США заявили, что подписанию соглашения с Германией по российскому газопроводу "Северный поток - 2" предшествовало взаимодействие Вашингтона с Киевом. В МИД Украины эту информацию опровергли.

Позже американский журналист Марк Тиссен в статье "Байден только что совершил преступление, наказуемое импичментом в Украине?" предложил обсудить импичмент президенту США Джо Байдену из-за сделки с Германией по "Северному потоку-2".

Также кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет заговорил о санкциях против России. Политик готов инициировать их, если Москва начнет давить на Украину с помощью газопровода.