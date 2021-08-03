Украинский борец греко-римского стиля азербайджанского происхождения, участник Олимпийских игр в Токио-2020, Парвиз Насибов вышел в финал соревнований.

Спортсмен прошел в 1/2 финала благодаря двум победам в стартовых раундах. Сначала Насибов победил Фредрика Бьеррехуса из Дании со счетом 5:1. А в 1/4 финале 22-летний спортсмен выступал в категории до 67 килограмм и обошел призёра чемпионатов России, чемпиона Европейских игр 2015 года, двукратного чемпиона Европы Артема Суркова.

В полуфинале Насибов соревновался с многократным чемпионом Африки Ахмедом Эль-Саеда Хегазой. Начало было неприятным для нашего спортсмена - по ходу схватки он проигрывал 0:6. Буквально в последние минуты украинский борец сумел сравнять счет. Он провел финальное результативное действие на последних секундах и со счетом в 7:6 вышел в финал, где посоревнуется с Мохамедом Ибрагим Эль-Сайедом из Египта.

Финал в категории до 67 кг состоится во среду, 4 августа. Время начала - 13:35.

Парвиз Насибов. Фото: facebook-страница спортсмена

"Слуга народа" Беленюк также в финале

Кроме того, победу в полуфинале одержал и украинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, нардеп Жан Беленюк, который соревнуется в весе до 87 килограмм. В 1/2 финала он победил хорвата Ивана Хуклека со счетом 7:1. В финальном поединке Беленюк встретится с венгерским борцом, призёром чемпионатов мира и Европы Виктором Лоринчем. Встреча состоится также завтра. Старт в 14:15.

Напомним, недавно первая ракетка Украины Элина Свитолина завоевала первую в истории независимой Украины "бронзу" в теннисе в Токио-2020.

А днем ранее пловец Михаил Романчук добился первого серебра Олимпийских игр-2020 в Токио для сборной Украины, а его жена вышла в финал соревнований по прыжкам в длину с результатом - 6,71 м.