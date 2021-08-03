Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что нежелание СБУ передать его детективам экс-судью Николая Чауса является содействием в уклонении от уголовного судопроизводства.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро заявляют, что такие действия спецслужбы могут свидетельствовать о превышении сотрудниками СБУ служебных полномочий.

В качестве подтверждения того, что Чаус должен находиться у НАБУ, бюро приводит данные о том, что экс-судья объявлен его детективами в розыск еще в августе 2016 года, а в 2017-м ему избрали меру пресечения в виде нахождения в СИЗО.

НАБУ заявляет, что по Уголовно-процессуальному кодексу, в случае, если разыскиваемый человек находится, его нужно передать органу досудебного расследования. СБУ же обнаружила Чауса 30 июля и делать это отказалась. Поэтому в НАБУ считают, что спецслужба способствует сокрытию экс-судьи.

При этом в бюро заявили, что его детективы дважды направляли в СБУ требование немедленно доставить Чауса в НАБУ.

НАБУ также призывает СБУ доставить Николая Чауса в ВАКС на заседание об избрании ему меры пресечения 4 августа в 14:00.

Напомним, по словам адвоката семьи Чаусов Ростислава Кравца, НАБУ уже установило место нахождения Чауса и попытается доставить его силой в суд.

Также мы писали о том, что СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса, а он сам попросил прислать к нему сотрудников спецслужбы.