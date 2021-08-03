НАБУ установило место нахождения экс-судьи Николая Чауса, который сейчас находится в сфере опеки СБУ. Об этом "Стране" сообщил его адвокат Ростислав Кравец.

"При том техническом оснащении, которое есть у НАБУ, им это несложно было сделать. Они знают, где он", - сказал Кравец.

Также защитник допускает, что детективы могут явиться в СБУ завтра, чтобы попытаться доставить Чауса на назначенное на среду, 4 августа, заседание Высшего антикоррупционного суда, где должны принять решение о мере пресечения.

При этом, похоже СБУ отдавать Чауса антикоррупционному ведомству не намерена.

"Суд может состояться, если Чауса туда доставят. Понятно, что у защиты нет возможности влиять на действия СБУ. В Украине еще не было практики, когда похищенного человека берет под защиту другой правоохранительный орган. Поэтому как СБУ поведет себя завтра - отдадут они Чауса или нет - неясно", - объяснил Ростислав Кравец.

Напомним, бывший судья Николай Чаус, который весной был похищен в Кишиневе, в конце июля внезапно нашелся в Украине - в одном из сел Винницкой области. Оттуда его забрали и перевезли в Киев сотрудники СБУ. При этом детективы НАБУ пустились в погоню за микроавтобусом, в котором транспортировали Чауса, пытаясь отбить у спецслужбы фигуранта, проходящего по уголовному делу, следствие по которому ведет антикоррупционное ведомство.

По словам жены Чауса, спецслужба не допускает ее к супругу. А вот с адвокатом Чаусу разрешили поговорить.