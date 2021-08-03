Вечером 2 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил. В связи с этим сорвался визит главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова на Донбасс, который должен был состоятся сегодня.

Об этом сообщается на сайте Рады во вторник, 2 июля.

Отметим, что на прошлой неделе в зоне побывало много должностных лиц во главе с президентом. В частности, в пятницу было проведено первое выездное заседание СНБО - в Краматорске.

Новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Не исключено, что главная причина запрета - сильно возросшая активность спикера по поездкам по регионам. На Банковой, вероятно, решили ее несколько снизить. Особенно, когда дело касается встреч Разумкова с военными. В общем - все происходящее это довольно четкий показатель дальнейшего ухудшения отношений президента и Разумкова", - говорится в сообщении.

Напомним, Разумков 30 июля пропустил заседание СНБО на Донбассе и объяснил это тем, что он находится в командировке в южных регионах. По его словам, свою рабочую поездку он планировал и анонсировал заранее, а о заседании СНБО стало известно незадолго до пятницы.

Также мы писали о том, как в последнее спикер Рады Разумков и мэр Киева Кличко, у которого проблемы в отношениях с Офисом президента, нашли общий язык и чем на это ответит Банковая.