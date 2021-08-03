Друг повешенного Виталия Шишова заявил о поломанном носе у главы "Белдома в Украине"
Юрий, друг найденного повешенным в Святошинском районе Киева главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова рассказал новые подробности трагедии. Он заявил, что у погибшего активиста был сломан нос.
Об этом Юрий рассказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, о том, что у Виталия был сломан нос рассказали правоохранители после осмотра тела.
Также мужчина уверен, что его друга убили белорусские спецслужбы.
Кроме того, в сюжете говорилось, что ранее Шишов не бегал в том парке, где его нашли повешенным. Сейчас на месте трагедии проводятся экспертизы.
Напомним, Виталий Шишов пропал утром в понедельник, 3 августа в Киеве, когда вышел на утреннюю пробежку. К правоохранителям обратилась девушка, с которой жил погибший.
После длительных поисков полиция сообщила, что нашла труп активиста в одном из парков Святошинского района. Шишова обнаружили повешенным.
Мы также рассказывали, что оппозиционерка Свелтлана Тихановская выразила соболезнования родным Шишова и выразила благодарность Украине за то, что в стране открыли уголовное производство и занимаются расследованием данного дела.
Что известно о самом Виталии Шишове, чем он занимался и что говорит полиция об убийстве подробно мы рассказывали в нашем материале.