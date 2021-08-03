Юрий, друг найденного повешенным в Святошинском районе Киева главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова рассказал новые подробности трагедии. Он заявил, что у погибшего активиста был сломан нос.

Об этом Юрий рассказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, о том, что у Виталия был сломан нос рассказали правоохранители после осмотра тела.

Также мужчина уверен, что его друга убили белорусские спецслужбы.

Кроме того, в сюжете говорилось, что ранее Шишов не бегал в том парке, где его нашли повешенным. Сейчас на месте трагедии проводятся экспертизы.

Напомним, Виталий Шишов пропал утром в понедельник, 3 августа в Киеве, когда вышел на утреннюю пробежку. К правоохранителям обратилась девушка, с которой жил погибший.

После длительных поисков полиция сообщила, что нашла труп активиста в одном из парков Святошинского района. Шишова обнаружили повешенным.

Мы также рассказывали, что оппозиционерка Свелтлана Тихановская выразила соболезнования родным Шишова и выразила благодарность Украине за то, что в стране открыли уголовное производство и занимаются расследованием данного дела.

Что известно о самом Виталии Шишове, чем он занимался и что говорит полиция об убийстве подробно мы рассказывали в нашем материале.