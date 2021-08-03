В Тернополе завершился фестиваль "Файне Мисто", на котором выступили группы из Украины и ближнего зарубежья. Выступление артистов пришлось не всем по душе. Мэр города потребовал от организаторов извинений из-за "сатанинских групп" а также потребовал исключить из концертных программ россиян, а под публикациями на странице фестиваля пользователи теперь оставляют гневные комментарии.

Критическую публикацию о фестивале и его участниках мэр Ивано-Франковска Сергей Надал опубликовал в Facebook 2 августа.

Мэр Тернополя подверг критике выступление польской метал-группы Batushka. Музыканты данного коллектива выступают в образах, стилизованных под православных монахов-схимников, что показалось Надалу оскорбительным.

"Я категорически против любых антихристианских мер в Тернополе", - написал он.

Мэр Тернополя отметил, что хотя горсовет и не является организатором "Файного миста", городские власти все равно "проведут разговор" при участии правоохранителей.

Надал также выдвинул организаторам ультиматум: либо они проводят фестиваль без "антихристианских групп и символов" и россиян, либо не проводят его вовсе.

Также мэр Тернополя потребовал от организаторов извиниться перед горожанами из-за "антихристианских действий".

На странице фестиваля, тем временем, появился о пост о завершении мероприятия с благодарностью ко всем, кто присоединился.

"Спасибо, файные люди, что вы есть!", - говорится в сообщении организаторов. Заявление мэра они никак не комментировали.

Под постом организаторов оставляют комментарии как критики фестиваля, так и его поклонники. Комментарии оставляют как на украинском, так и на русском языке.

Группа Batushka, выступление которой раскритиковал мэр Тернополя, дебютировала в 2015 году. В своем творчестве коллектив использует атрибуты православия - символы, одежду и песнопения.

Из-за творчества группа не раз подвергалась резкой критике в Российской федерации. Православные активисты в России обвиняют коллектив Batushka в использовании икон с закрашенными ликами и перевернутых православных крестов.

Примечательно, что в конце июля фестиваль "Файне мисто" уже был в прицеле внимания СБУ.

Правоохранители проверили участников из России, которые были заявлены на фестивале. Но основания запрещать им въезд не нашлось.

Речь шла о четырех коллективах из РФ: Anacondaz, Wildways, "Порнофильмы" и Louna. Ранее эти коллективы выступали в Крыму, но трехлетний запрет на въезд для них уже закончился.

Напомним, в Крыму из-за наркотиков закрыли фестиваль Z.Fest, который называют преемником легендарного "Казантипа"

Как сообщалось, в Витебске прошел фестиваль "Славянский базар". От Украины выступали две певицы.