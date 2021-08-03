Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, предусматривающий восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), который был принят Радой с учетом поправок главы государства после того, как он наложил вето на предыдущий вариант документа. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В новой версии закона предусмотрено, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав вошли не менее 11 членов из 16, однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

Из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе КК экспертов и специалистов. Убрали также положения о праве их доступа ко всем документам и информации, предоставляемой кандидатами. Однако на запрос члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

Также были внесены изменения в положения о выполнении полномочий главой Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии - отправка обращений к субъектам формирования, подписание решения о формировании первого состава. Такие полномочия предоставили не только главы ВСП, но и исполняющему его обязанности (в случае отсутствия главы, как есть по состоянию на сейчас).

В то же время из документа исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения (так называемая "формула 2+2").

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла первоначальную версию законопроекта, а 5 июля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков его подписал. При этом он ожидал, что президент Владимир Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

8 июля глава государства наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д и вернул его со своими предложениями.

13 июля парламент проголосовал за проект Зеленского с его же правками о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

В новой версии проекта предусмотрено, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

В то же время из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе КК экспертов и специалистов. Убрали также положения о праве их доступа ко всем документам и информации, предоставляемой кандидатами. Однако на запрос члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

Ранее "Страна" писала о том, что принятия этого законопроекта требуют Запад и МВФ.