Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас Украине нужно активно развивать сферу выращивания устриц. По его мнению, страна может вернуть себе славу гиганта в этом вопросе.

Об этом со ссылкой на Корниенко в Facebook сообщает пресс-служба "Слуги народа".

Корниенко вместе с однопартийцами недавно побывал в Николаевской области. Именно там разместилась первая украинская ферма, где выращивают устриц. Она размещена на Тилигульском лимане носит название "Устрицы Скифии".

Руководитель "слуг" Александр Корниенко, осматривая предприятие, заявил, что раньше, "в далекие времена", южные регионы Украины считались крупнейшим поставщиком устриц. По мнению главы президентской партии, сейчас стране пора возвращать эту славу.

По мнению главы партии "Слуга народа", необходимо создавать в регионе туристическо-промышленный кластер.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно Арахамия и Корниенко снялись в хвалебном видео о Коммунистической партии Китая.

Также мы сообщали о том, что Корниенко считает, что в реестр олигархов могут попасть до пяти нардепов, но не из "Слуги народа".