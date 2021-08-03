Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выразила соболезнования родственникам руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого обнаружили повешенным в киевском парке.

Об этом Тихановская написала в своем Telegram-канале, поблагодарив Украину за готовность расследовать данное дело и открытие уголовного производства.

Она заявила, что белорусский оппозиционер 1995-го года рождения Виталий Шишов помогал белорусам, а в итоге его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова (футбольный фанат, который был найден мертвый во время протестов в Минске - Ред.).

Напомним, об исчезновении Шишова стало известно накануне. Он перестал выходи на связь после того, как вышел на пробежку. Сегодня тело главы Белорусского дома в Украине нашли в парке, который находится рядом с его домом.

Сначала правоохранители заявили, что будут рассматривать все версии. В том числе и версию умышленного убийства, замаскированного под суицид. Однако через несколько минут в сообщениях прокуратуры о гибели главы Белорусского дома в Украине убрали упоминание о том, что дело расследуется по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

По данным источника "Страны" правоохранители говорят, что, по предварительным данным, признаков инсценировки самоубийства нет. В то же время, девушка погибшего Виталия Шишова рассказывала, что он в последнее время находился в хорошем расположении духа, он не замечала депрессивного настроя.

Между тем, "Белорусский дом" и белорусские оппозиционеры обвинили в смерти Виталия Шишова Минск, утверждая, что его убили.