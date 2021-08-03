У Украины нет достаточно средств, чтобы ежегодно проводить саммит "Крымская платформа". Но Киев рассматривает возможность предложить этот формат Организации объединенных наций.

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает УНН.

По ее словам, сделать саммит ежегодным очень хочет украинский глава государства Владимир Зеленский. Джапарова сообщила, что Киев не обладает ресурсом, чтобы каждый год проводить такие масштабные мероприятия, однако планирует рассмотреть разные варианты.

"Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН", - заявила Джапарова.

При этом замминистра не рассказала, сколько денег Украина планирует потратить на "Крымскую платформу" в этом году. По ее словам, сейчас процесс запуска необходимых процедур еще в процессе, а все деньги на финансирование саммита проходят через Министерство культуры и информационной политики.

Кроме того, по данным Джапаровой, "Крымская платформа" уже запущена на нацуровне, идет подготовка фронт-офиса постпреда президента Украины в Крыму. Так же в будущем должен будет выглядеть фронт-офис "Крымской платформы".

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что на сегодня участие в "Крымской платформе" подтвердили 28 стран и международных организаций.

Также мы писали о том, что Разумков созывает внеочередное заседание Рады по поводу "Крымской платформы" на 23 августа.