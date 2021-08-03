Под Николаевом мощный ураган сорвал крышу со здания суда в городе Первомайск и разнес по городу сотни "вырвавшихся на свободу" документов. Масштабное ЧП произошло вечером в понедельник, 2 августа, и собрало на месте бедствия все руководство районного центра. Мощные порывы ветра сопровождались проливным дождем. По данным местного издания MK.NEWS, вода затопила некоторые помещения суда. Сотрудники ведомства пытались защитить от стихии часть здания и вычерпывали воду из остатков кровли.

На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, как ветер гоняет разлетевшиеся бумажные документы по улице вокруг здания суда. По предположению местных жителей, ураган разнес по городу архивы, хранившиеся на чердаке суда.

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