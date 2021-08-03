Президент Украины Владимир Зеленский назвал делом времени возвращение неподконтрольных территорий. Он считает, что данные территории "никогда не станут русскими".

Об этом президент Украины рассказал в интервью журналисту Алексею Мацуке в эфире телеканала "Дом" (госканал, который вещает на неподконтрольные территории - Ред.), отрезок которого распространил Офис президента Украины. Интересно, что президент во время интервью говорил на русском языке.

"Чем больше Киев делает возможностей для обычных людей на линии соприкосновения, тем больше самопровозглашенная власть любые контакты блокирует", - сказал Мацука Зеленскому.

На это президент ответил, что в курсе таких процессов, но заявил, что это невозможно.

"Я знаю, что блокируют контакты. Но я уверен, что это невозможно все равно. Ты либо любишь эту страну, либо не любишь. Любишь - ты украинец. Не любишь - ты гость, путешественник...", - уверен Зеленский.

Продолжая мысль президент заявил, что "эти люди, которые оккупировали, не будут любить Крым так, как любим мы". Далее он перечислил вещи, которые делают Крым для украинцев родным:

"Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - вкусные. Когда кушаешь рапаны ищешь где песочек. Потому, что в детстве было так - на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю", - говорит президент.

В связи с этим президент выразил уверенность, что Крым "не будет русским никогда".

"Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория. Нельзя голову прошить татарам, сказать "нет, тут вас не было, депортацию вы придумали". Хоть перепишите историю, сотрите историю - невозможно. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", - говорит он.

Напомним, в Украине пройдет саммит "Крымской платформы". Ранее в МИД рассказали, что свое участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве, уже подтвердили 28 стран и международных организаций.

Ранее "Страна" подробно анализировала, для чего на самом деле Киеву нужна "Крымская платформа" и как из-за нее он рискует ухудшить отношения с Европой.

Также мы писали, что Москва намерена воспринимать участие каких-либо стран в саммите "Крымская платформа" как посягательство на территориальную целостность России.

Тем временем в Севастополе в противовес саммиту "Крымская платформа" решили организовать свою научно-практическую конференцию "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины". Организаторами выступают "Институт стран СНГ" и "Институт стран СНГ в Севастополе".