В Украине Государственный реестр моряков захватили рейдеры. Они использовали его, чтобы незаконно оформлять разрешительные документы для моряков, а деньги присваивали себе. СБУ разоблачила схему и вернула реестр Министерству инфраструктуры.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СБУ.

Киберсотрудники СБУ работают над полным восстановлением всех сервисов. В спецслужбе обещают, что вскоре "Электронный кабинет моряка" вновь заработает в полном объеме.

По информации СБУ, злоумышленники, используя госреестр, присваивали по 150 миллионов долларов ежегодно. А морякам, чтобы получить нужные документы, приходилось платить по 3-8 тысяч долларов взятки.

В СБУ рассчитывают, что возврат реестра министерству исключит коррупцию и сделает возможным для моряков беспрепятственно получать нужные документы.

Напомним, в конце июля в Службе безопасности Украины отчитались о ликвидации 1 000 кибератак на госресурсы Украины.

Также мы писали о том, что весной киберполиция заявила о росте мошенничества, НБУ тогда проводила проверки безопасности банков.