В российском Бийске (Алтайский край) 40-летний мужчина похитил и два дня держал в подвале 12-летнюю девочку. После этого он ее отпустил. Преступника разыскивают.

Об этом сообщают "РИА Новости".

12-летняя девочка в субботу, 31 июля, выехала из дома на велосипеде и не вернулась. Ее телефон и личные вещи нашли у местной реки. После этого начались масштабные поиски подростка, к которым подключились более 200 человек.

Спустя два дня ночью девочка сама пришла домой. Физически она не пострадала. Оказалось, что ее похитил 40-летний мужчина. Он столкнул ее с велосипеда, надел на голову мешок, посадил в прицеп и увез в свой дом. Там он посадил ее в подвал.

По данным Следственного комитета РФ, который расследует это дело, 40-летний мужчина следил за девочкой с июня, когда она приехала в Бийск на лето. Его мотивы пока неизвестны. Преступника объявили в федеральный розыск.

Напомним, в Украине за похищение ребенка одним из родителей хотят сажать в тюрьму на шесть лет.

Также мы писали о том, что в 2018 году под Харьковом задержали педофила, который похитил ребенка с детской площадки.