Зеленский рассказал, на что пойдут 2,7 млрд долларов от МВФ
2,7 миллиарда долларов, которые Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) безвозмездно, станут подарком для нашей страны к юбилею Дня независимости и помогут преодолеть последствия коронавирусного кризиса.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его цитирует пресс-служба на официальном сайте главы государства.
Украинский лидер поблагодарил Международный валютный фонд и лично директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за такой щедрый подарок.
После он рассказал, что выделенные средства помогут стране преодолеть последствия кризиса из-за пандемии и стимулируют украинскую экономику.
Также президент добавил, что для Украины сотрудничество с МВФ является очень важным. Именно поэтому, продолжил президент, наша страна продолжает внедрять реформы и выполнять указания Фонда для получения нового транша в рамках программы stand-by.
По словам украинского лидера, миссия Международного валютного фонда для первого пересмотра действующей программы должна прибыть в страну уже в сентябре.
Напомним, в июле Исполнительный комитет МВФ принял решение о распределении 650 миллиардов долларов странам-участницам. Украина получит 2,7 млрд долларов. После подтверждения Совета МВФ средства должны поступить в ближайшее время. При этом никаких условий для получения щедрой суммы Украине выполнять не придется.
"Страна" подробно рассказывала, зачем МВФ хочет дать Украине $2,7 млрд.
Мы также сообщали, что в конце июня МВФ назначил нового постпреда в Украине. Им стал ведущий экономист фонда в ОАЭ.