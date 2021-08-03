2,7 миллиарда долларов, которые Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) безвозмездно, станут подарком для нашей страны к юбилею Дня независимости и помогут преодолеть последствия коронавирусного кризиса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его цитирует пресс-служба на официальном сайте главы государства.

Украинский лидер поблагодарил Международный валютный фонд и лично директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за такой щедрый подарок.

После он рассказал, что выделенные средства помогут стране преодолеть последствия кризиса из-за пандемии и стимулируют украинскую экономику.

Также президент добавил, что для Украины сотрудничество с МВФ является очень важным. Именно поэтому, продолжил президент, наша страна продолжает внедрять реформы и выполнять указания Фонда для получения нового транша в рамках программы stand-by.

По словам украинского лидера, миссия Международного валютного фонда для первого пересмотра действующей программы должна прибыть в страну уже в сентябре.

Напомним, в июле Исполнительный комитет МВФ принял решение о распределении 650 миллиардов долларов странам-участницам. Украина получит 2,7 млрд долларов. После подтверждения Совета МВФ средства должны поступить в ближайшее время. При этом никаких условий для получения щедрой суммы Украине выполнять не придется.

"Страна" подробно рассказывала, зачем МВФ хочет дать Украине $2,7 млрд.

Мы также сообщали, что в конце июня МВФ назначил нового постпреда в Украине. Им стал ведущий экономист фонда в ОАЭ.