Радикал Сергей Стерненко устроил травлю украинской звезде киберспорта Александру Костылеву (s1mple) за его видео двухлетней давности. На нем Костылев говорит, что Крым - это Россия.

Костылев пояснил, что отвечал на вопрос иностранца и вкладывал в свой ответ другой смысл. При этом является патриотом Украины.

Разбирались в очередной "зраде", которую на ровном месте срежиссировали националисты.

С чего начался скандал

1 августа Сергей Стерненко заявил, что украинец Александр Костылев на одном из видео сказал, что Крым - это Россия. За это он назвал киберспортсмена "малороссом" и обвинил в уголовном правонарушении:

"Киберспортсмен-малоросс Александр Костылев "S1mple" (з NaVi) назвал Крым российским. Костылев - гражданин Украины. Родился в Киеве.

Он далеко не впервые демонстрирует свою любовь к оккупантам. Но на этот раз наговорил себе на статью 110 криминального кодекса", - сделал выводы Стерненко у себя в Telegram.

Отметим, что 110 статья УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины".

Естественно, в комментариях под постами Костылева понеслись оскорбления в предательстве и напоминания о том, что Крым - это Украина.

Звучат также угрозы физической расправы:

Сторонники Стерненко призывают Костылева сменить гражданство:

Видеофрагмент, который использовал Стерненко и который появился несколько дней назад на просторах YouTube, длится 16 секунд, за которые геймеру во время игры задают вопрос на английском "Іs Crimea Ukraine or Russia" (Крым это Украина или Россия?), на что Александр Костылев заявляет - "Russia" (Россия, - перевод с англ).

Впоследствии выяснилось, что это видео было записано 2 года назад.

Впрочем, многие поддержали Костылева, написав, что спорт вне политики и их тоже бесит вопрос "Чей Крым?":

"Как с языка снял. Все же знают, что спорт вне политики, а нет кто-то всё равно эту тему поднимает. Меня бесит этот вопрос "чей Крым?" Зачем его задавать? Неужели все хотят только ругаться?", - спрашивали у Стерненко его же подписчики.

А другие ополчились против Стерненко, который обвинил невиновного человека в преступлении по 110 статье.

"Получается, что у нас диктатура, а не демократия, если человек не имеет права говорить, что он хочет, а не что ему навязывают либо заставляют. И люди, которые пишут бред на счет статьи 111 УК Украины, сначала прочитайте ее, а потом говорите что-то", - написал в комментариях пользователь с ником mvlad94.

"Собака лает караван идёт. Стерненко, кто тебе заплатил, чтобы ты Костылева поливал Х... ?? Этому видео больше двух лет, интересно зачем тебе было искать видео которому больше двух лет? Я иногда тебя не понимаю", - написал Артем Карасев.

Поклонников Костылева оказалось на порядок больше, чем сторонников Стерненко. Они советуют парню не обращать внимание на шквал негатива и интересуются, как "недопатриоты" вообще попали на стрим.

Что ответил киберспортсмен?

Александр Костылев ответил на своей странице в Instagram-сториз. По его словам, он второй день наблюдает негатив в своих соцсетях из-за клипа с трансляции, прошедшей 2 года назад.

Костылев заявляет, что смысл сказанного им был вырван из контекста, а поэтому без понимания происходящего слова могли задеть людей.

"Я за целостность своей страны. Я люблю Украину. И горжусь тем, что я украинец и представляю страну на мировой сцене, и не один раз выходил с флагом своей страны на самых крупных чемпионатах, потому что для меня это важно. В своё время я ушел из американского клуба Liquid, чтобы вернуться в Украину и продолжить свою карьеру здесь. На видео из трансляции я разминаюсь на тренировке с ботами и просто на автомате отвечал на сообщения в донате. Люди спрашивают, я отвечаю "да/нет" - в таком духе. И на этот вопрос я ответил не особо задумываясь, просто предполагая, что человек, который спрашивает на английском, уточняет о ситуации в Крыму на данный момент: например, какие законы сейчас там по факту действуют для иностранцев, приезда и т.д.".

Киберспортсмен также добавил, что тогда развернуто ответить на английском не мог, потому что параллельно отвлекался на игру.

Своим подписчикам он пожелал не зависеть от мнения чужих людей.

"У каждого своя голова на плечах, будьте собой и стремитесь к высшему развитию человечества", - написал Александр.

Стерненко традиционно не ограничился таким оправданием и потребовал извинений.

"... и главное, Александр так и не извинился и не написал, что Крым это Украина. Наверное, потому что тогда его спонсор и по совместительству фанат Путина российский олигарх Тиньков рублей больше не даст. Да и россияне по команде могут не понять...", - сделал выводы Стерненко.

Другие сторонники националиста продолжили пугать Александра Костылева "крышей" Стерненко:

"мало желто-голубого в сториз Александра, ждем фотосессию в вышиванке, ну а чего, ты же понимаешь, какая крыша у Стерненко и какие проблемы он может тебе создать".

Что известно про Александра Костылева

23-летний украинский профессиональный киберспортсмен, также известный как S1mple (Симпл). Играет в команде Natus Vincere, которая является чемпионом России-2021 и выступает под российским флагом.

Navi также чемпионы IEM Cologne 2021.

Костылев является лучшим игроком 2018 года в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV.org. В 2019 году занял второе место в списке лучших игроков года.

Родился 2 октября 1997 года в Киеве (Украина). Впервые сыграл в компьютерную игру в 2001 году, когда ему было 4 года (под присмотром старшего брата Алексея), который управлял клавиатурой, а Саша – мышкой. Профессиональную карьеру Александр Костылев начал в 2013 г, когда вышла Counter-Strike: Global Offensive. Ему было всего 15 лет, пишет сайт "Фаворит".

Отец Симпла - бывший военный, поэтому воспитание мальчика было строгим. Одним из наказаний, которое к нему применялось, было лишение доступа к компьютеру. И чтобы играть в КС ГО, нужно было хорошо учиться. В 17 лет Александр получил первый серьезный контракт, находясь в составе HellRaisers.

Судя по соцсетям Костылева он любит путешествовать, увлекается автомобильным спортом, любит татуировки.

В профиле есть совместные фотографии с братом, отцом, известными украинцами и любимой собакой.

Александр (слева) с братом Алексеем

Александр с отцом и наградными кубками

Симпл с собакой породы хаски

Симпл с экс-участником группы "Грибы" Kyivstoner

Симпл с Андреем Шевченко

За рулем Audi в 2017 году