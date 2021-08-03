В Запорожье жители пострадавшего накануне от пожара многоэтажного дома получат материальную помощь от городских властей в сумме 25 тысяч гривен на каждую семью. Об этом сообщил мэр областного центра Владимир Буряк. По словам градоначальника, причиной возгорания стали баллоны, которые на крыше многоэтажки оставил подрядчик. В результате огонь уничтожил площадь в 500 квадратных метров. По приблизительным подсчетам, ремонт дома обойдется в 20 миллионов гривен. Об этом сообщает издание 061.ua.

"У меня есть информация, что работы были завершены в 18:00, а баллоны были брошены. Я не знаю, какие будут результаты разбора последствий и расследования правоохранительных органов, но, извините, чтобы я этих мразей (подрядную организацию) в городе не видел больше нигде", - заявил Буряк.

На восстановление многоэтажки потребуется до двух месяцев, работы будут вестись круглосуточно,а расходы возьмет на себя городской бюджет, написал в соцсети Владимир Буряк.

"Сейчас решаем все вопросы, касающиеся оценки нанесенного ущерба, расселение людей в общежитие, оперативного восстановления документов, выделения материальной помощи, обеспечения круглосуточной охраны здания и питания", - добавил мэр Запорожья.

Напомним, 2 августа, в Запорожье вспыхнула крыша жилой четырехэтажки. Огонь был такой силы, что спасателям пришлось эвакуировать почти сотню жильцов дома.

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