Адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк отреагировал на то, что днем ранее в суде разрешили провести заочно расследование по делу о расстрелах на Майдане против экс-главы государства.

По этому поводу правозащитник опубликовал пост на своей странице в Facebook.

Cердюк считает, что решение Печерского районного суда столицы о разрешении заочного расследования данного дела- это не что иное как "пиар власти накануне Дня Независимости". Он заявил, что решение суда "ярко демонстрирует, как нынешняя власть идет по стопам Порошенко (Петра, пятого президента Украины - Ред.) напомнив, что последний также пытался требовать от судей вынести приговор Януковича в канун Дня Независимости.

Также адвокат считает, что после того, как Офис генпрокурора получит разрешения на заочное расследование по делу Майдана в феврале 2014 года в отношении Януковича "реального расследования, вероятнее всего, так и не будет".

Кроме того Сердюк заявил, что Генпрокуратура "делает все, чтобы дела настоящих виновников не расследовались" в то время, как "организаторы и исполнители расстрелов правоохранителей и протестующих на Майдане года давно известны". А своими судебными решениями, добавил адвокат, имея ввиду разрешение на проведение заочного расследования в деле Майдана, подменяет реальное расследование.

"Именно под наказание Виктора Януковича власть изменила закон о заочном осуждении, внеся в него всего лишь норму о нахождении лица на территории Российской Федерации. Таким образом, теперь прокуроры могут игнорировать факт снятия четвертого президента с розыска Интерполом по причине его политического преследования", - добавил Сердюк.

По его словам, в Офисе Генпрокурора заявили о том, что у них что есть доказательства того, что Янукович якобы отдавал приказ о силовом разгоне Майдана. Однако, добавил правозащитник, "даже после подачи защитой иска в суд об обнародовании этого, упорно молчат".

"Также не слышно и о продвижении в расследовании дел о причастности к расстрелам Сергея Пашинского, Андрея Парубия, Петра Порошенко, Арсений Яценюка и других, которых, как и еще ряд лидеров Майдана, в трагические дни массовых расстрелов по понятному стечению обстоятельств не оказалось в эпицентре событий и удалось избежать ранений в отличие от протестующих и правоохранителей", - пишет Сердюк.

Сердюк считает, что разрешение суда провести расследование по заочной процедуре - "это махинации и обман общества со стороны властей, которые пытаются сокрыть полное отсутствие доказательств причастности Януковича к расстрелам на Майдане правоохранителей и протестующих и их наличие по отношению к действительно виновным".

Напомним, ранее суд разрешил прокуратуре расследовать дело о захвате государственной власти Януковичем по заочной процедуре.

Также мы рассказывали, что Янукович прокомментировал постановлении Рады о Майдане, в котором говорится, во всех катастрофах 2014 года, когда был Майдан, виноват лично экс-президент.

Также сообщалось, что в январе 2021 года ГБР заявило об объявлении Януковичу подозрения в госизмене за Харьковские соглашения 2010 года.

В органах считают, что Янукович действовал по предварительному сговору с высшими должностными лицами России в нарушение Конституции Украины. В результате "нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", предоставив Российской Федерации и ее президенту Дмитрию Медведеву "помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы заочно. При этом Виктор Янукович не принимал участие в оглашении приговора. Его адвокат Виктор Сердюк заявил, что экс-президент не был должным образом проинформирован о заседании.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что говорится в постановлении Рады о "великом Майдане".