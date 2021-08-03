В Украине растет динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом. Уже в пяти регионах она не соответствует показателям "зеленой" зоны карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Самый высокий показатель в Тернопольской области. При этом число попавших в больницу пациентов с ковидом не соответствует нормам "зеленой" зоны уже второй день. По итогам 2 августа показатель составлял 136,4%.

В Закарпатской области показатель по попавшим в больницу пациентов с коронавирусом составляет 103,2%. Допустимая норма превышена третий день подряд.

Ровенская область по этому показателю не соответствует "зеленой" зоне второй день к ряду. По итогам понедельника это 92,3%.

Также нормам "зеленой" зоны по этому показателю не соответствуют Хмельницкая (59,3%) и Черкасская области (55,6%).

Отметим, что Минздрав установил максимально допустимую для "зеленой" зоны норму по динамике госпитализаций на уровне 50%.

Напомним, по итогам прошедших суток, 2 августа, число новых пациентов с коронавирусом превысило планку в 800 человек, новых смертей - 26.

Также мы писали о том, что в середине июля в Украине анонсировали ужесточение карантинных мер, они коснутся массовых мероприятий.