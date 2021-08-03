Во вторник, 3 августа, как и предупреждали ранее синоптики, большую часть нашей страны накроют осадки, местами пройдут мощные ливни с грозами. В связи с ухудшением погодных условий Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение.

В каких регионах пройдут сегодня грозы сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным спасателей, сегодня дожди накроют восточные, южные, большинство центральных регионов. Также днем во вторник на Прикарпатье ожидаются грозы, местами с градом и шквалами 15-20 метров за секунду. В связи с этим ГСЧС объявили желтый уровень опасности, который характеризирует потенциально опасную погоду.

По данным Укргидрометцентра, дожди с грозами пройдут сегодня в таких областях:

Львовской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Херсонской,

Николаевской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Полтавской,

Харьковской,

Сумской,

Луганской,

Донецкой.

Температура воздуха днем прогреется от +23...+33 градусов.

Карта погоды на 3 августа от Укргидрометцентра

Ранее мы рассказывали, что в августе аномальная жара отступит, синоптики обещают небольшие похолодания и дожди под конец месяца. Какой будет погода в последний летний месяц в городах-миллионниках, подробно писала "Страна".

Также мы сообщали, как на минувшей неделе Одессу накрыл мощный ливень. Были затоплены целые поселки, машины и дома плавали в воде.