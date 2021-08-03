После того как пропавший в понедельник глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов был найден повешенным в столичном парке, в организации, которой он руководил, заявили, что за ним велась слежка. Также там утверждают, что не самоубийство, а "спланированная чекистами спецоперация".

Об этом сказано в сообщении Белорусского дома в Telegram.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", - заявили в Белорусском доме.

Организация намерена добиваться справедливого расследования смерти своего руководителя. Отметим, что Белорусский дом в Украине является оппозиционной к Александру Лукашенко общественной организацией.

Напомним, Виталий Шишов пропал 2 августа. Он вышел из дома, предположительно, на пробежку и больше не вернулся. Утром 3 августа его обнаружили повешенным в одном из парков Киева, расположенном недалеко от его дома.

По данным источников "Страны" в полиции, об инсценировке суицида Шишова оснований говорит нет.