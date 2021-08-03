Тело главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова обнаружено без видимых следов насилия. На первый взгляд происшествие похоже на суицид.

Об этом сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

"Он пошёл бегать и не вернулся. Забежал в глубину парка и повесился. Рядом валяется мобильный телефон. Видимых следов насилия на теле нет", - сказал источник.

По его словам, на первый взгляд происшествие похоже на самоубийство.

"Сказать, что это инсценировка самоубийства оснований пока нет. Рядом находился телефон. Правда девушка погибшего при первом допросе утверждает, что накануне депрессии и волнения у него не было. Но это ни о чем не говорит. Он мог быть замкнут, не хотел травмировать и вынашивать идею самоубийства внутри себя, - рассказывает источник

Напомним, глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов, который пропал в Киеве 2 августа, был найден повешенным в парке.

Во вторник, 3 августа, Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков столицы, недалеко от места, где он жил. Правоохранители изъяли телефон и личные вещи мужчины с места происшествия.

Полиция открыла дело по статье "Умышленное убийство". Правоохранители намерены проверить все версии, одной из них является убийство, замаскированное под суицид.