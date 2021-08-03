Арсений Зданевич, супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую заставили собрать вещи и без ее согласия уехать из Токио, заявил, что они с женой никогда не были сторонниками оппозиции в республике.

Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News, обнародованному в понедельник, 3 августа.

"Мы просто нормальные спортсмены, мы просто занимаемся спортом, и нас не интересует оппозиционное движение", - сказал Зданиевич, который является спортсменом барьеристом.

Также он поделился, что еще находится в украинской столице - Киеве, куда он приехал вместе с маленькой дочкой. Кроме того, спортсмен рассказал, что говорил по телефону со своей супругой и заявил, что с ней все порядке, она находится в безопасности.

Напомним, инцидент, произошедший с Кристиной Тимановской вызвала общественный резонанс. Легкоатлетка раскритиковала НОК Беларуси за то, что ее внесли в заявку страны на одну из эстафет без ее ведома. После этого тренер не разрешил ей принимать участие в соревнованиях и заявил, чтобы она срочно собиралась в аэропорт, куда ее отправят рейсом домой в Минск. После того, как легкоатлетку пытались вывезти из Японии в Беларусь насильно она и обратилась за помощью в МОК.

Между тем, в НОК Беларуси аргументировали свое решение эмоционально-психологическим состоянием Тимановской, которая раскритиковала комитет.

После отказала сесть на рейс в Минск из Токио девушка получила гуманитарную визу от Польши.

Днем ранее стало известно, что представительница олимпийской сборной Беларуси Тимановская обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой допустить ее к забегу на 200 метров. Однако ходатайство спортсменки отклонили, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту.



