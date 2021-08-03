В США покончили с собой еще двое полицейских, которые сдерживали протестующих во время штурма Капитолия. Всего суицид совершили уже четверо правоохранителей, которые были свидетелями январских беспорядков в Вашингтоне.

Об этом сообщает The Washington Post.

Офицер полиции округа Колумбия Гюнтер Хашида был найден мертвым на прошлой неделе в своем доме в Вирджинии. Он покончил с собой. В полиции подтвердили, что он охранял Капитолий 6 января. Власти не усмотрели никакой связи между бунтом и его смертью.

Кроме того, с собой покончил 26-летний полицейский Кайл ДеФрейтаг, который работал в отделении столичной полиции. Полиция также подтвердила факт, что ДеФрейтаг был среди сотрудников полиции, которые были отправлены в Капитолий для сдерживания протестующих.

Напомним, в январе покончил с собой 51-летний офицер полиции Ховард Либенгуд, который был назначен в отдел Сената и работал там с 2005 года. Он также охранял Капитолий во время его штурма.

Позже появилась информации о суициде офицера полиции Джеффри Смита, который также работал в Вашингтоне во время протестов.