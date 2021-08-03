В Трускавце чиновница горсовета присвоила себе 1,3 миллиона гривен бюджетных денег. За это она получила семь лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Речь идет о начальнице отдела бухгалтерского учета одного из управлений горсовета. По версии следствия, она с 2017 по 2020 год, используя интернет-банк, выписывала себе дополнительные выплаты. Всего она завладела 1,3 миллионами гривен.

Чиновницу разоблачили, и она пошла под суд. Ее признали виновной и назначили ей наказание в виде 7 лет тюрьмы. Кроме того, у нее конфисковали имущество. Также в течение трех лет ей запрещено занимать определенные должности.

Напомним, "Страна" писала о том, что экс-прокурор присвоил себе более миллиона гривен, изъятых во время обыска. Так "отличился" бывший сотрудник Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона. Мужчина был разоблачен и получил семь лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Винницкой области сотрудники санатория присвоили почти 5 миллионов гривен, полученных от отдыхающих. Они забирали деньги, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение и доплачивали за продление срока путевок.