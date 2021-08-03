Первую операцию по пересадке сердца 29 июля провели в Черкассах. Подготовка велась полтора года. Врачам из местной больницы помогали столичные коллеги, работающие в институте Амосова.

Об этом сообщает ТСН.

Сердце получил 59-летний мужчина, спустя несколько дней после операции он чувствует себя хорошо. По словам пациента, он уже живет обычной жизнью.

Донором выступил мужчина, который получил черепно-мозговую травму, следствием которой стала смерть головного мозга. Другие пациенты получили его почки и печень.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что летом во Львове спустя 9 дней после пересадки сердца умер пациент. 44-летний мужчина имел сопутствующие заболевания, что и привело к смерти пациента.

Также мы сообщали о том, что год назад Кабмин утвердил цены на пересадку органов в Украине: почки от живого донора оцениваются в 320 тысяч, печень от трупа - почти в миллион.

Кроме того, речь шла о том, что в Украине провели успешную операцию по трансплантации трех органов от одного донора. В Запорожье от инсульта скончалась 42-летняя женщина. Ее муж дал разрешение, и она стала донором почек и печени.