Печальная и тревожная статистика. По состоянию на утро вторника, 3 августа, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 827 человек.

Напомним, что вчера, 2 августа в стране было выявлено 265 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь резко возросло на 562 человека.

Умерли за отчетные сутки 26 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 52 981 человек).

О новых жертвах Covid-19 сообщает очередной релиз пресс-службы Минздрава Украины размещенный в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 533 человека (с начала эпидемии - 2 187 703 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 68 детей и 26 медицинских работников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (65 человек), Одесской области (62 человека), Днепропетровской области (53 человека) и Харьковской области (49).

В Киеве выявили 198 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что врачи-вирусологи назвали одну из гипотез, почему некоторые люди, даже не делая прививок, остаются неуязвимыми перед атакми коронавируса. Хоть это и похоже на чудо, но этому есть рациональное объяснение.

Также мы рассказывали, что власти Германии, начиная с 1 августа, требуют абсолютно от всех въезжающих в странгу предъявления действительного ПЦР-тест на коронавирус Covid-19.

В США борьба с грозной эпидемией принимает порой открыто дискриминационные формы. Так, например, власти Нью-Йорка выступили с неодназначным призывом к местному бизнесу. Чиновники потребовали от бизнесменов прекратить обслуживание тех американцев (независимо от цвета их кожи), которые игнорируют поход в центры вакцинации и до сих пор не сделали ни одной прививки против коронавирусной инфекции. И это несмотря на то, что в Америке набирает силу очередная волна заражений штаммом "Дельта".

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заверил жителей, что у властей есть запасы вакцины, которых хватит абсолютно для всех желающих на полный этап вакцинации, то есть на введение двух уколов.