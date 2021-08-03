Жуткая, бессмысленная и кровавая семейная драма разыгралась в селе Троянов (Житомирская область - Ред.). Здесь местный 27-летний сельчанин, будучи крепко поддатым, поссорился с отцом и в ходе конфликта нанес ему сильный удар, который оказался для пожилого человека смертельным.

После чего селянин не придумал ничего лучшего, как взять "Жигули" своего брата, посадить в них двух своих дочерей (одной девочке 7 лет, вторая на год старше - Ред.) и на полном ходу направить автомобиль на электроопору. По счастливой и удивительной случайности дети в этой аварии не пострадали.

Об этом передает ТСН.

Разбитую машину младший брат виновника ДТП нашел на месте аварии. А девочки рассказали, что их отец громко ругался с дедушкой. Младший сын погибшего, позже уточнил, что нашел тело отца в огороде без признаков жизни.

Прибывшие на место трагедии следователи полиции допросили виновника происшествия и задержали его по подозрению в убийстве.

Родные уверяют, что причиной такой беды стала банальная зависть. Якобы старший брат не мог простить младшему покупки подержанного автомобиля.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в самом Житомире пьяный водитель пошел на таран авто, а прибывшим на место ДТП полицейским начал грозить боевой грантаой. В итоге сам же пьяный "террорист" на ней и подорвался.