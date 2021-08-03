Громкий олимпийский скандал с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая получила политическое убежище в Польше, может оказаться лишь первым камешком, способным вызвать обвал.

Известный белорусский журналист Дмитрий Лукашук, в ходе обсуждения истории Тимановской с бывшим капитаном сборной Беларуси по баскетболу Екатериной Снытиной сделал громкое заявление.

Дмитрий Лукашук заявил, что еще один очень известный спортсмен покинул Беларусь, правда при этом журналист не стал называть имени этого спортсмена-беглеца, сославшись на то, что пока еще не получил разрешения от спортсмена обнародовать публично эту информацию.

"Однако факт остается фактом. Спортсмены уезжают из Беларуси...", - заверил Дмитрий Лукашук.

Видео: Слова Лукашука о бегстве еще одного спортсмена, слушайте с отметки в 29.50, Euroradio Live

Сама же Екатерина Снытина, комментируя ситуацию с Тимановской, заявила, что спортивные чиновники Беларуси "напартачили с допингом, и пытались заткнуть дырку девчонками. Об Кристину просто вытерли ноги...".

Напомним, что "Страна" в своем материале "Из спортсменок - в диссидентки" разбиралась, что же на самом деле произошло с белорусской атлеткой Тимановской на Олимпиаде в Токио.