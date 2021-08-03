Вчера вечером, 2 августа, в Запорожье разыгралась очередная масштабная огненная драма. Здесь вспыхнула жилая четырехэтажка и огонь был такой силы, что спасателям пришлось эвакуировать почти сотню жильцов дома.

Об этом передает пресс-служба регионального управления полиции.

Пламя вспыхнуло в районе 21.30 и спустя десять минут тревожный звонок поступил на линию 102. Звонивший сообщил, что очень сильно горит крыша четырехэтажного дома, расположенного по улице сержанта Медведева.

На место ЧП немедленно были направлены следственно-оперативная группа Запорожского райуправления полиции, бойцы ГСЧС и бригады "скорой помощи".

Площадь пожара составила около 450 квадратных метров. На месте было принято решение о срочной эвакуации 100 жильцов. Жертв и пострадавших от огня нет.

По состоянию на 01:00 пламя было потушено, а полицейские взяли покинутый дом под охрану. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе №66.

"По предварительным данным возможно, что пламя вспыхнуло из-за того, что днем ​​на крыше дома шли ремонтные работы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности). Причины пожара устанавливаются в рамках досудебного расследования", - рассказали в пресс-службе полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что после масштабного пожара в инфекционной больнице города полиция Запорожья задержала первого подозреваемого.