Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный трейлер первой части пятого и заключительного сезона телевизионного сериала "Бумажный дом".

Видео размещено на официальном YouTube сервиса Netflix.

Известно, что заключительный сезон криминальной драмы будет состоять из двух частей и первая выйдет ровно через месяц – 3 сентября. Выход второй части пятого сезона запланирован на 3 декабря. Известно, что финальная часть саги будет состоять из десяти серий, которые разобьют на две равные части.

Исходя из диалогов персонажей становится понятно, что в пятом сезоне организация самого дерзкого ограбления в истории Испании превратится буквально в боевые действия. Цель близка, но банда полюбившихся зрителям грабителей заперта в банке уже более ста часов, главарь схвачен и нет плана отступления. И тут на арену выходит новый, ранее не виданный противник - армия.

Поклонники обращают внимание на появление в видео персонажа по прозвищу Берлин, который пожертвовал собой в финальном эпизоде четвертого сезона, но в продолжении драмы его изображение может быть и воспоминаниями одного из участников.

"Бумажный дом" вышел на экраны испанского телеканала Antena 3 в мае 2017 года. Он состоял из 15 серий, разбитых на две подачи, в которых рассказывалась ошеломительная история ограбления Королевского монетного двора Испании бандой очаровательных преступников. Их собрал некий криминальный гений по кличке Профессор и каждый из грабителей в целях конспирации носит имя города. Успех сериала в Европе привел к его логичной покупке американским стриминговым сервисом Netflix и съемке ещё четырех сезонов, которые просмотрели десятки миллионов зрителей по всему миру. Специально для требований американского и международного рынков продолжительность серий была сокращена, а число эпизодов увеличено, потому оригинальный сериал не всегда совпадает с франшизой.

Ранее "Страна" сообщала, что Netflix завершил съемки второго сезона культового сериала "Ведьмак". Также стало известно, что Netflix и Disney закрыли доступ к фильму "Волк с Уолл-стоит" после флешмоба против инвестфондов.