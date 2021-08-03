На турецком популярном курорте Бодрум сильно заметны последствия масштабных пожаров, из-за которых властям даже приходилось эвакуировать постояльцев некоторых отелей.

На фото, которые "Страна" получила от украинских туристов, видно, что большая часть лесов на холмах у береговой линии выгорела. Пострадавшие от огня участки выглядят серыми и неприютными.

Также на снимках хорошо заметна граница, на которой был остановлен огонь. За нею зеленеют деревья и кустарники, до которых не добралось пламя.

Ранее "Страна" приводила свидетельства очевидцев пожаров в Бодруме. По их словам, во многих местах огонь дошел до береговой линии и подобрался совсем близко к отелям. Из-за этого в гостиницах отключили воду и электричество.

Также туристы сообщали, что вследствие пожаров в воздухе висела пепельная взвесь, всюду невыносимо пахло гарью. А дым от беспощадного огня растянулся на десятки километров.

Однако ко 2 августа обстановка в Бодруме нормализовалась. В отелях появились вода и свет. В связи с этим украинские туристы заявили, что не хотят прерывать свой отпуск в Турции и не покинут Бодрум.