Газ по 20: уже реальность

Осенняя газовая катастрофа начинает приобретать реальные очертания. Вчера в системе Украинской энергетической биржи сегодня появилось несколько партий газа на сентябрь по средней цене около 18,5 гривен за кубометр. И это еще без стоимости доставки.

"Нафтогаз" уверяет, что подобные цены большинства населения не коснутся – мол, теплокоммунэнерго получит газ по 7,5 грн, а те, кто отапливается газом, могли заключить годовой контракт по 8 гривен за куб.

Однако все далеко не так.

Во-первых, годовой контракт заключили не все.

Во-вторых, теплокоммунэнерго получит относительно недорогой газ только по жестким минимальным нормам – а это значит, что либо отопительный сезон начнут очень поздно, либо будут докупать очень дорогой газ. И повышать тарифы гораздо выше ныне обещанных 30-40%.

А кроме того, газ нужен еще и для других необходимых вещей – например, для производства электроэнергии. Которую, как известно, под свой контроль взял президент, пообещав, что она дорожать не будет. Но список невыполненных обещаний Владимира Зеленского настолько длинный, что ему уже мало кто доверяет.

Прививка или увольнение: введут ли ограничения для отказников

Хотя показатели заболеваемости коронавирусом в последние дни находятся на низком уровне, в Украине началась подготовка к осенней волне эпидемии. Вчера Киевская мэрия объявила о начале подачи заявок от предприятий критической инфраструктуры на пропуска в общественный транспорт, которые будут действовать в случае локдауна. Причем в этот раз пропуска обещают электронные, что должно снизить количество подделок.

Параллельно с этим глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий анонсировал введение ограничений для граждан, которые отказываются от вакцинации. Понятно, что Радуцкий не представляет исполнительную власть, а потому его мнение не является решающим, но вероятность анонсированных им нововведений весьма велика.

Речь идет о том, чтобы ввести обязательную вакцинацию для представителей тех профессий, которые подразумевают контакт с большим количеством людей. В частности, речь идет о медиках и учителях. А может, и о продавцах.

Это не украинское ноу-хау: подобные меры уже применяются или планируются в большинстве европейских стран – от Франции до России. Безусловно, везде людям оставляют выбор, но выбор не слишком приятный: привиться или уволиться.

Впрочем, украинские реалии, как всегда, отличаются от зарубежных аналогов. У нас уже не первый месяц можно сравнительно недорого купить себе справку о вакцинации – причем вполне легальную, с внесением в базу вакцинированных. В случае введения ограничений, понятно, спрос на эту "услугу" возрастет.

И тут уже власти придется думать о том, соглашаться ли с видимым благополучием или бороться с ним. Потому что во втором случае мало будет справки – понадобится еще поголовное тестирование на антитела.

Пожары в Турции: как украинская власть проспала катастрофу

Пожары в Турции, где отдыхает множество наших соотечественников, постепенно ликвидируются, поэтому родственники и друзья уехавших туда украинцев могут вздохнуть с облегчением. Однако вся эта история еще раз продемонстрировала что Украина как государство не в состоянии быстро реагировать на подобные вызовы, чреватые трагическими последствиями.

О том, что пожары окружают турецкие отели, впервые стало известно в четверг. Но менее известно то, что украинские турфирмы в тот же день продолжали продавать путевки в окруженные огнем города. Причем, оперативно сориентировавшись, продавали их с 40%-й скидкой.

Туроператоров винить в сложившейся ситуации сложно: они просто пытались минимизировать убытки, которые несло стихийное бедствие. Сложно винить и украинцев, которые покупали путевки: наша страна не настолько богата, чтобы ее граждане не клюнули на гигантские скидки.

И тут свою роль должно было сыграть государство. Ведь в четверг или пятницу никто не знал, чем все закончится, а потому не исключалась ситуация, что наши сограждане окажутся в огненной ловушке, из которой их придется выручать спасателям (не говоря уже о возможности более трагического исхода). Поэтому в тот момент Кабмин должен был оперативно запретить продажу "горящих" (в прямом и переносном смысле) путевок на охваченные огнем курорты и запретить вылет туда самолетов.

Ничего из этого сделано не было. Сейчас, когда все закончилось благополучно, можно к беспечности правительства отнестись снисходительно. Но в другой раз все может закончиться гораздо хуже.

Сенсация от Bloomberg: республиканцы копают под пакт Байдена – Меркель

Противники "Северного потока - 2" в Штатах продолжают попытки накалить обстановку вокруг него. Вчера близкое американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в немецком правительстве, что Германия не будет блокировать газопровод, даже если Россия использует его как геополитическое оружие. Согласно этой информации, в подобной ситуации Берлин сделает ставку на общеевропейские санкции.

Против чего направлена эта новость, очевидно: ее цель – настроить общественное мнение США против сделки между Джо Байденом и Ангелой Меркель, одним из пунктов которой и является недопущение Германией возможности использования Россией "СП-2" как "геополитического оружия".

Можно ли доверять этой новости? С одной стороны, новость Bloomberg ложится в кампанию, которую сейчас ведут республиканцы против Байдена и "Северного потока-2". Да и сложно представить, что какой-либо немецкий чиновник стал бы сливать информацию, используя никому не понятный в отношении "СП-2" термин "геополитическое оружие".

Больше того, если спросить самих журналистов Bloomberg, что в данном случае имеется в виду, они вряд ли смогут расшифровать смысл собственной новости.

Дело в том, что даже в соглашении Байдена с Меркель фраза "использовать газопровод как геополитическое оружие" появилась только потому, что ее неоднократно произносили украинские топ-политики. В их версии она означала, что после запуска "СП-2" украинская газотранспортная система будет не нужна, и ничто не помешает России напасть на Украину. А этот тезис крайне слаб по целому ряду позиций.

Во-первых, отсутствие "СП-2" не помешало Москве присоединить Крым в 2014-м. Во-вторых, непонятно, почему строящийся "СП-2" можно (согласно этой версии) использовать как геополитическое оружие, а уже построенные "СП-1" и "Турецкий поток" – нет.

Вся версия о "геополитическом оружии" была придумана для того, чтобы прикрыть настоящую версию – о нежелании украинской власти терять доходы от транзита. И другого смысла у нее не было.

С другой стороны, если отбросить формулировки, то действительно маловероятно, чтобы Германия остановила "Северный поток-2" по каким-то политическим причинам (например, из-за отказа России продлевать транзит газа) уже после того, как он будет запущен. Тем более, что запуск СП-2 намечен на конец этого года, а транзитный контракт с "Газпромом" заканчивается только в 2024 году. И к тому времени трубопровод будет уже несколько лет работать.

Советский Союз и Россия поставляют газ в Европу по трубопроводам уже почти 50 лет. За все это время случалось многое в отношениях Запада и СССР/РФ - и война в Афганистане, и война в Украине, и многое другое. Но ни одно из этих событий не привело к тому, что европейские страны блокировали бы поставки газа. Поэтому вряд ли случится и сейчас.