Российский блогер Сергей Косенко с пятью миллионами подписчиков в Инстаграме опубликовал видео, на котором везет по Москве на крыше Bentley связанную девушку. Госавтоинспекция столицы РФ после появления ролика начала проверку.

Об этом пишет сайт агентства "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Видео появилось в соцсети блогера вечером 1 августа. На записи молодая женщина (герлфренд Косенко блогер Илона Дрожь) лежит на крыше зеленого Bentley, привязанная скотчем и веревкой. Причем ее правая рука прикована наручниками к левой руке водителя. Автомобиль движется по улицам Москва-Сити.

"Просто досмотрите до конца. Сделал это уже 20 раз, а ты? В сторис посмотри, чем это закончилось", - гласит подпись к видео.

В сторис, к которым отсылает Косенко, он рассказал о подготовке к записи ролика. Так, он сообщает, что вторым заданием было привязать Илону к крыше Bentley и прокатиться по Москве. Кто ему дал такое задание, блогер не признался. Однако на его странице блогера несколько раз упоминается о том, что он участвует в некоем "баттле".

Косенко добавил, что авто класса "люкс" принадлежит не ему. По данным российских Телеграм-каналов, владелец Bentley - хронический нарушитель, на нем висит 68 неоплаченных штрафов на сумму 78 500 рублей (почти 29 тысяч гривен).

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В связи с появлением видео сотрудники московской Госавтоинспекции инициировали проверку.

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