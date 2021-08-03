В России в Томском областном суде прошло заседание по первому в стране делу о воре в законе. Присяжные заседатели вынесли подсудимому Николаю Кузьмичеву по кличке Коля Томский оправдательный вердикт.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в суде.

Кузьмичев получил почетный в криминальной среде статус в 2013 году, а шесть лет спустя был задержан в Томске.

Правоохранители инкриминировали ему статью 210.1 Уголовного кодекса Российской Ффедерации - занятие высшего положения в преступной иерархии. Полиция установила, что Коля Томский управлял преступным миром Томской и Кемеровской областей, а также России в целом.

Ровно год назад, в августе 2020-го дело вора в законе было направлено в суд для рассмотрения по существу.

На суде 2 августа четверо присяжных посчитали вину Кузьмичева доказанной, а четверо - не доказанной. В подобных случаях при равенстве голосов решение принимают в пользу обвиняемого.

После вердикта присяжных Кузьмичева сразу освободили из-под стражи.

Как писала "Страна", в Украине тоже пытаются бороться с ворами в законе с помощью санкции Совета нацбезопасности и обороны. Мы разбирались, что именно изменили в преступном мире санкции против авторитетных воров.

Также мы приводили мнения представителей криминалитета о санкциях СНБО.