В российском городе Томск правоохранительные органы организовали проверку после появления видеоролика, на котором двух связанных девушек некие мужчины хлещут крапивой.

Об этом со ссылкой на УМВД по региону пишет "РИА Новости" в понедельник, 2 авгсута.

В частности, в социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестные мужчины хлещут двух связанных девушек крапивой, спустив с них штаны. Инцидент якобы произошел в частном дворе в Томске.

"По размещенной в сети интернет видеозаписи сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - заявили правоохранители.

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