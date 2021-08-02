В понедельник, 2 августа, в Тверской области России от урагана пострадало 65 домов, есть погибшие и раненные. Опасная стихия надвигается на столицу.

Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет "РИА Новости".

В городе Андреаполь Тверской области ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья, власти сообщали о наличии пострадавших, но не уточняли их число. По данным МЧС, погибли три человека и пострадали восемь.

"Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)", - говорят спасатели.

В данный момент МЧС проводит подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым и оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.

"Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается", - говорят в службе.

В то же время, жители Москвы сообщают о надвигающемся урагане и начинают присылать кадры грозы в столице.

Также подписчики делятся в соцсетях видео, как молния бьет в Останкинскую башню в Москве.

Прогноз погоды на ближайшее время в России

Ранее "Страна" сообщала, что в результате урагана на Донбассе погибли два человека и одиннадцать получили травмы. Стихия бушевала в Старобельском и Меловском районах Луганской области, а также сразу в нескольких городах Донецкой области. Больше всего от непогоды пострадал город Дружковка.

Также напомним, что по Харькову пронесся мощный ураган с градом. Там ветер клонил к земле и валил деревья, сносил торговые палатки. В одном из дворов буря даже сорвала навес с окна, который потом упал на припаркованный во дворе автомобиль.