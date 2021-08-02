Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь посвятил пост в Фейсбуке украинским спортсменам. В нем он решил сделать упор на языке и написал, что с большим уважением относится к "украиноязычным атлетам". Но при этом опубликовал фото русскоязычной теннисистки из Одессы Элины Свитолиной.

Запись появилась в аккаунте чиновника 31 июля в связи с завоеванием теннисисткой олимпийской бронзы.

"С большим уважением отношусь к нашим украиноязычным чемпионам, спортивные достижения которых способствуют укреплению национальной спортивной дипломатии. Элина Свитолина среди тех, кому аплодирует Украины и весь мир. Ее бронза не сделает ее забронзовелой, потому что она - настоящий победитель Токио-2020", - говорится в посте Креминя.

То есть Креминь решил акцентировать, что уважает по сути только украиноязычных спортсменов. Но при этом разместил фото Свитолины.

Сама спортсменка русскоязычная, а ее аккаунты в сетях ведутся в основном на английском. Лишь изредка в них появляются записи на русском и на украинском.

Заявление Креминя уже прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Наши русскоговорящие чемпионы уважения языкового омбудсмена Кремня не удостоились. Это ж надо было такое чучело назначить на эту должность, просто стыдно за него", - написал Креминь.

Ранее "Страна" рассказывала, что дзюдоистку Дарью Белодед захейтили в соцсетях из-за того, что свой первый пост после получения бронзы в Токио она написала на русском языке.

Мы также писали о заявлении Креминя о том, что украинские спортсмены во время выступлений и пресс-конференций обязаны говорить на государственном языке.