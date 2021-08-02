Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе вакцинировались двумя дозами препарата от Covid-19 уже 60% всего взрослого населения.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter в понедельник, 2 августа.

"60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от Covid-19 и его вариантов", - пишет глава Еврокомиссии в социальной сети.

Скриншот: twitter.com/vonderleyen

Ранее "Страна" сообщала, что Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от Covid-19 - привить до августа хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС еще в июле.

"Цель достигнута! Мы доставили достаточно вакцины в страны ЕС, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС еще в этом месяце", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Также напомним, как в Израиле первыми в мире начали вакцинацию третьей дозой. Вакцинировать жителей третьей дозой в Израиле начали 1 августа. Люди в возрасте 60+ получают прививку в первую очередь. При этом только за первые сутки в стране привились свыше 30 тысяч человек.