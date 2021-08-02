В Минздраве Украины специалисты напомнили, что грудное вскармливание - один из самых эффективных способов обеспечения гармоничного психофизического развития малыша.

Об этом сообщает пресс-службу МОЗ на своей странице в Facebook.

"В Украине стартовала Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Его ежегодно отмечают с 1 по 7 августа. Почти 170 стран мира присоединяются к мероприятиям по поддержке и популяризации вскармливания младенцев материнским молоком", - пишут в МОЗ.

В частности, Всемирная организация здравоохранения и UNICEF рекомендуют впервые прикладывать к груди и начинать кормление в течение первого часа после родов, а также продолжать грудное вскармливание первые полгода жизни ребенка и не давать малышам пищевые продукты, жидкость, в том числе воду.

"Грудное молоко полностью покрывает потребности ребенка в питательных веществах в течение первых 6 месяцев жизни, поэтому начинать получать полноценный безопасный прикорм дети могут с шестимесячного возраста, оставаясь при этом на грудном вскармливании до двух лет и более", - заявляют эксперты.

Также в Минздраве рассказали, почему грудное молоко так полезно для младенца. Среди плюсов есть такие:

Содержит антитела, защищающие малышей от распространенных инфекционных болезней, которые являются основными причинами детской смертности в мире.

Имеет идеальное соотношение питательных веществ и микроэлементов, оно значительно легче усваивается, чем искусственная смесь.

Грудное вскармливание уменьшает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти, а в долгосрочной перспективе снижает риск появления лишнего веса, возникновение сахарного диабета в детском возрасте.

Также, помимо пользы для малыша, такой тип вскармливания полезен и для матери:

Ускоряет послеродовое восстановление.

Снижает риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы, яичников.

Обеспечивает особенно близкую связь матери с младенцем.

Помогает тратить дополнительные калории (около 300 калорий в день).

Медики рассказали, что важно знать для успешного налаживания грудного вскармливания:

Младенцев нужно кормить по требованию, так часто, как они в этом нуждаются днем ​​и ночью.

Лучше отказаться от бутылочки или пустышки.

Маме необходимо как можно больше отдыхать, пить достаточное количество жидкости, полноценно и рационально питаться и сосредоточиться на уходе за ребенком, по возможности делегировав близким домашние обязанности.

После начала введения прикорма не стоит уменьшать количество грудного молока.

Пищу следует подавать малышей в чашке или ложечкой. Использование бутылочки может преждевременно завершить грудное вскармливание.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ рассказали беременным украинкам, как правильно питаться в жаркие дни. Также в Минздраве обратили внимание на продукты, употребление которых стоит ограничить.

Напомним, что иммунитет к коронавирусу может передаваться через грудное молоко. В частности, грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем.